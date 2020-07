Binn-prìosain air dràibhear a mharbh fear-baidhseagail

Image copyright Poileas Alba Image caption Bhàsaich Hanno Garbe anns an ospadal às dèidh na tubaiste

Chaidh binn-prìosain, 32 mìosan, a chur air dràibhear a mharbh fear-baidhseagail ann an tubaist-rathaid, às dèidh dha rabhadh fhaighinn nach bu chòir dha a bhith a' dràibheadh air sgàth thrioblaidean le fhradharc.

Bhàsaich Hanno Garbe, 57, anns an ospadal às deidh na tubaiste faisg air an Aghaidh Mhòir sa Mhàrt an-uiridh.

Thuirt am britheamh, am Morair Fairley, gun deach innse dha Iain Johnstone, a tha 84, dà thuras le eòlaichean-sùla nach robh a fhradharc aig an ìre a bha a dhìth airson dràibheadh.

Thuirt e gur e binn-prìosain an aon pheanas a bha iomchaidh.

Dh'aidich Johnstone ri casaid gun do dh'adhbhraich e bàs le bhith a' dràibheadh gu cunnartach air a' mhìos seo chaidh.

Thuirt am britheamh, mura b' e gun do dh'aidich e a chiont, gum biodh e air binn ceithir bliadhna a chur air.

Chaidh Johnstone cuideachd a chasg bho bhith a' dràibheadh airson còrr air còig bliadhna agus feumaidh e deuchainn-dràibhidh nas fhaide a dhèanamh mus faigh e air dràibheadh a-rithist.