Tobar na Màthar

Chaidh dearbhadh gur e sianar le cinnt air a bheil Coròna-bhìoras aig ionad-fòna NHS ann an Tobar na Màthar. Tha a' chompanaidh Sighthill ag obair do NHS Shasainn a' fònadh gu daoine a bha faisg air feadhainn air an tàinig am bhìoras. Thuirt a' chompanaidh gu bheil iad a' rannsachadh na thachair, agus gun deach iarraidh air an luchd-obrach air fad deuchainn fhaighinn an taobh a-staigh 24 uairean.

Puirt-adhair

Tha an t-aonadh Unite ag ràdh gum faodadh 1,500 den luchd-obrach an cosnadh a chall aig puirt-adhair Dhùn Èideann, Ghlaschu agus Obar Dheathain. Tha an t-aonadh ag ràdh gum feumar leudachadh air sgeama fòrlaidh an Riaghaltais, agus stad a chur air planaichean airson luchd-obrach aig puirt-adhair na h-Alba a chur far an obair airson ùine agus am fastadh às ùr a-rithist.

Banachdach

Ghabh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ri cùmhnantan airson 90m dòs de bhanachdach do ChOVID-19 a cheannach bhon Ghearmailt, an Fhraing agus na Stàitean Aonaichte. Tha sin a bharrachd air 100m dòs de bhanachdach a th' aig ìre deuchainn an-dràsta aig Oilthigh Oxford.

An Spàinn

Tha dùil ri fios an-diugh fhathast am feum feadhainn a thig a dh'Alba às an Spàinn a dhol gu cuarantain airson cola-deug. Chaidh an Spàinn fhàgail far na liosta de dhùthchannan a tha saor bhon riaghailt sin agus dragh air Riaghaltas na h-Alba mun ìre aig an robh an Coròna-bhìoras anns an Spàinn.

Bùthainnean Ionadail

Thòisich iomairt mhòr airson toirt air daoine cumail orra a' cleachdadh 's a cur taic ri bùthainnean agus goireasan coimhearsnachd eile seach a bhith a' siubhal gu bùthainnean anns na bailtean mòra ged a tha riaghailtean an Lockdown gan togail. Tha Riaghaltas na h-Alba am measg na tha a' cur ris an iomairt a tha ag iarraidh air daoine taic a chur ri gnìomhachas anns a' choimhearsnachd aca fhèin.

Turasachd Sgitheanach

Tha sgrùdadh eaconomach ag ràdh gun do chuir turasachd £211m ri eaconomaidh an Eilein Sgitheanach an-uiridh. Ach tha an rannsachadh bho Oilthigh Chaileannach Ghlaschu ag ràdh gu bheil eaconomaidh an eilein a-niste ann an suidheachadh gu math cugallach le buaidh ChOVID-19, le dùil ri fada nas lugha de luchd-turais eadar-nàiseanta.

Port Rìgh

'S tha òstair anns an Eilean Sgitheanach a' fàgail air Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil suas ri 20 duine ann an cunnart aige an cosnadh a chall 's e a' gearain air cho slaodach 's a tha siostam ceadachd is planaidh na Comhairle. Tha Campbell Dixon, a tha a' ruith Taigh-Òsta Phort Rìgh, ag ràdh gu bheil a' Chomhairle a' maoidheadh air gum feum e àiteachan suidhe ùra taobh a-muigh an taighe-òsta a thoirt air falbh no gun toir a' Chomhairle fhèin air falbh iad oir nach eil cead ceart aige air an son.