"Na tigibh an-dràsta"

Image caption Tha mu 110 duine a' fuireach ann an Eige

Dh'iarr muinntir Eige air luchd-turais fuireach air falbh bhon eilean chun na Sultaine air sgàth suidheachadh a' choròna-bhìorais.

Ged a chaidh riaghailtean a bha a' cur casg air turasachd ann an Alba a thogail an t-seachdainn seo chaidh, tha muinntir Eige ag ràdh gum b'fheàrr leotha gum fuiricheadh luchd-turais air falbh a' chiad ghreis ann an oidhirp dìon a chuir air seann daoine agus feadhainn eile air an eilean a dh'fhaodadh a bhith ann am barrachd chunnart bhon bhìoras.

Tha iad ag ràdh nach gabh cuid de ghoireasan poblach a dhèanamh sàbhailte mu choinneimh riaghailtean Covid-19 agus cho-dhùin iad nach fhosgail àiteachan-fuirich neo an taigh-bìdh gu deireadh an Lùnastail.

Tha cuideachd lùghdachadh air tighinn air nas urrainn siubhal air an aiseag chun an eilein, agus thuirt iad gum bu chòir prìomhachas a thoirt do dhaoine a tha a' toirt seachad sheirbheisean do mhuinntir an eilein agus do dhaoine a bhuineas dhan àite a tha airson tadhal air càirdean.

Ann am brath-naidheachd a nochd air làrach-lìn an eilein thuirt iad gu bheil iad air a bhith ag obair gu cruaidh bho thòisich am pandemic airson dìon a chur air muinntir an eilein agus gur e co-dhùnadh fìor dhuilich a bh'ann, iarraidh air luchd-turais fuireach air falbh.