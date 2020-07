Cumadh ùr a dhìth air turasachd

Image copyright NigelBrown/Geograph

Chaidh moladh do ghnothachasan turasachd san Eilean Sgitheanach cumadh ùr a dhealbhachadh dhan ghothachas aca, mar thoradh air buaidh a' choròna-bhìorais.

Tha seo a' tighinn agus aithisg ùr a' toirt rabhaidh gu bheil an lùghdachadh ann an àireamhan luchd-turais bho thall-thairis a' fàgail an Eilein ann an suidheachadh air leth cugallach.

Fhuair an rannsachadh a chaidh a dhèanamh le Ionad Moffat airson Siubhail is Turasachd aig Oilthigh Chailleanach Ghlaschu gun do choisinn an t-Eilean Sgitheanach agus Ratharsair £211m bho thurasachd an-uiridh.

Thadhail 650,000 duine de luchd-turais air an sgìre, a' cumail cosnaidh ri còrr is 2,849 duine.

Lùghdachadh Mòr

Ach fhuair Ionad Moffat gur ann bho thall-thairis a bha 72.7% den luchd-turais a chaidh dhan Eilean Sgitheanach ann an 2019, 's iad a' tighinn à dùthchannan mar na Stàitean Aonaichte, a' Ghearmailt, an Fhraing agus Astràilia.

Thuirt an t-Oll. Iain Lennon bhon Ionad gu bheil seo a' fàgail an Eilein ann an suidheachadh air leth cugallach, leis gun adhbharaich COVID-19 lùghdachadh mòr ann an àireamhan luchd-turais eadar-nàiseanta, chan ann a-mhàin am-bliadhna ach cuideachd anns na bliadnaichean ri teachd.

Ach tha an aithisg cuideachd ag ràdh gum faodadh seo a bhith na chothrom cruth ùr a thoirt air a' ghnìomhachas san Eilean, a' co-obrachadh le coimhearsnachdan agus an ùghdarras ionadail airson gnìomhachas nas seasmhaiche a chruthachadh.

Chaidh an rannsachadh a dhèanamh dhan bhuidhinn turasachd, Skyeconnect.

Thuirt Alasdair Danter bhon bhuidhinn gun toir e ùineachan faighinn thairis air lockdown a' choròna-bhìorais - ach gum feum iad an ùine sin agus an dàta a chruinnich Ionad Moffat a chleachdadh airson gnìomhachas turasachd an Eilein Sgitheanaich a dhèanamh freagarrach airson an t-saoghail ùir a bhios romhainn.