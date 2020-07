Siostam aon-shlighe "ag obair mar a bu chòir"

Image caption Bus steigte

Tha siostam trafaig ùr "aon shlighe" ann an Inbhir Nis, a chaidh a chur an sàs gus luchd-coiseachd agus luchd-baidhseagail a chuideachadh le astarachadh sòisealta, "ag obair mar a bu chòir" a rèir Comhairle na Gàidhealtachd.

Tha seo an dèidh mar a rinneadh càineadh air an t-slighe ùr, gu h-àraid an dèidh mar a bha bus mòr steigte ri taobh Eaglais Bhruach Nis Diardaoin, a' cur bacadh air an t-slighe airson ùine.

Tha oifigich na comhairle a-niste ag ràdh gu bheil iad a' cur aon atharrachaidh an sàs, agus iad a' toirt air falbh an lèana baidhseagail shealadaich tarsainn air Drochaid Nis, gus piseach a thoirt air sruth na trafaig.

Tha iad cuideachd a' cur ìmpidh air daoine cleachdadh chàraichean a sheachnadh cho fad 's is urrainn dhaibh.