Cuid de dh'eaglaisean a' fuireach dùinte

Image copyright Mary and Angus Hogg/Geograph

Bidh seirbheisean Sàbaid ann an eaglaisean air feadh Alba air an deireadh-sheachdain seo 'son a' chiad uair bho thòisich an Lockdown.

Tha na h-uimhir de riaghailtean a' cuingleachadh an adhraidh ge-tà, agus am measg sin tha nach fhaod seinn a bhith ann, agus gum feum clàradh a bhith ann air gach duine a tha san èisteachd.

Tha feadhainn de na h-eaglaisean nach bi a' cumail sheirbheisean an-dràsta, ged a tha cead aca.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil iomadach eaglais a bharrachd air sin nach bi a' fosgladh," thuirt an t-Urr. Alasdair MacAmhlaigh, ministear Eaglais Shaor Bhaile Dhubhthaich 's Manachainn Rois.

Bacadh

"Bha mi a' bruidhinn ri tòrr de na bràithrean agam a tha nam ministearan anns an Eaglais Shaoir bho chionn seachdain, agus cha robh coltas cabhaig air duine aca fosgladh.

"Ach 's e rud, chan e eaglais a bhiodh ann mar a bha sinne cleachdte ri eaglais.

"Chan fhaodadh tu breith air làimh air duine.

"Chan fhaod thu fuireach 'son copan teatha - cha bhiodh e càil coltach ri mar a bha.

"Chan eil mi a' smaoineachadh gun còrdadh e ri daoine.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil daoine a' tuigs' an t-suidheachaidh a th' ann.

"Tha cead ann bhon Riaghaltas fosgladh, ach tha uiread de riaghailtean eile ann a' cur bacadh ort.

"A' cumail dà mheatar air falbh bhon a h-uile duine eile - uill tha sin a' ciallachadh nach fhaigheadh sinn a-steach dha gin de na h-eaglaisean againn ach an treas cuid de na 's àbhaist a bhith annta air madainn Sàbaid.

"Nis, dè tha sinn a' dol a dhèanamh leis a' chòrr?

"Eil sinn a' dol a dh'iarraidh air daoine gun tighinn? Cha bhiodh sin furasta.

"A bheil sinn a' dol a thionndadh dhaoine air falbh aig an doras nuair a tha sinn làn? Cha bhiodh sin furasta a bharrachd.

"Mar sin, roghnaich sinn aig an ìre seo co-dhiù, nach robh e practaigeach fosgladh idir," thuirt e.