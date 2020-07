Ceist mu na chuireas Westminster ri Aonta nan Eilean

Tha Riaghaltas na h-Alba ag iarraidh fios air dè an taic-airgid a chuireas Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ri Aonta nan Eilean do na h-Eileanan Siar agus na h-Eileanan a Tuath.

Tha Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, ag ràdh gun toireadh aonta eileanach spionnadh mòr do dh'ath-shlànachadh eaconamach, ach gum feumadh gach riaghaltas a bhith air an aon ràmh.

Thuirt Mgr MacMhathain gun do bhruidhinn e ri Iain Stiùbhart, Fo-Rùnaire na h-Alba, agus thuirt e ris gun robh e riatanach gun innis Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte dè am maoineachadh a bheireadh iad cho luath 's a ghabhas.

Thuirt e gun robh Riaghaltas na h-Alba deiseil an ath cheum a ghabhail cho luath agus a ghluaiseadh Westminster air adhart.

Dhearbh neach-labhairt Oifis na h-Alba ann an Dùn Èideann gun do thòisich còmhraidhean eadar an dà riaghaltas.

Thuirt iad nach robh ach sia seachdainnean on chuireadh Mgr Stiùbhart dhan dreuchd, agus gum biodh còmhraidhean nas susbaintiche gan cumail ann an ùine gun a bhith ro fhada.