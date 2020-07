Dàrna cùis coròna-bhìoras air neach-obrach aig Home Farm

Dhearbh deuchainn gu bheil an coròna-bhìoras air neach-obrach aig dachaigh-cùraim san Eilean Sgitheanach airson an dàrna turas.

Thug sgapadh Covid-19 buaidh mhòr air Home Farm ann am Port Rìgh; bhàsaich deichnear den luchd-còmhnaidh agus tha casg air euslaintich ùra.

'S iad a' chompanaidh HC-One a tha a' ruith na dachaigh-chùraim ach thug Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim gu lagh iad, agus iad airson a' chead aca an dachaigh a ruith, a thoirt air falbh.

Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gun deach iarraidh air an neach-obrach cumail air falbh bho chàch an dèidh dearbhadh gu robh iad leis a' bhìoras.

Thathar cuideachd air a bhith a' bruidhinn riutha agus a' toirt comhairle slàinte dhan fheadhainn a bha nan cuideachd bho chionn ghoirid.

Thèid deuchainnean a dhèanamh air barrachd dhaoine a-nis agus thuirt NHS na Gàidhealtachd gum foillsich iad buil nan deuchainnean cho luath agus gu bheil iad aca.

Ann am brath-naidheachd thuirt an t-ùghdarras slàinte gu robh fianais ann gum faod am bhìoras nochdadh ann an cuid de dhaoine uair às dèidh uair, agus gum biodh e a' tighinn agus a' falbh ann an cuid de dhaoine eile thairis air grunn sheachdainnean.

"Mar sin, chan eil deuchainn a dhearbhas gu bheil cuideigin le coròna-bhìoras a' ciallachadh gun sgap an neach sin gu daoine eile e," thuirt iad.

"Ach nuair a tha dearbhadh ann agus nuair a tha comharran Covid-19 air an neach feumaidh sinn a bhith faiceallach leis nach urrainnear a bhith cinnteach nach e sgapadh ùr a tha seo."

Cha deach cùis eile de Covid-19 a dhearbhadh sa choimhearsnachd san Eilean Sgitheanach ach tha NHS na Gàidhealtachd fhathast ag iarraidh air daoine cumail ri riaghailtean astair shòisealta, còmhdach-aghaidh a chur orra ann an àiteachan far nach eil mòran rùim, a bhith a' nighe an làmhan gu tric agus cumail air falbh bho dhaoine eile ma thig comharran den ghalar orra.