Beachdan trì sgìrean gan sireadh mu chor na Gàidhlig

Tha Fèisean nan Gàidheal a' cur cothrom-conaltraidh air-loidhne air dòigh an dèidh an deasbaid a tha air èirigh mun leabhar 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community'.

'S e an rud as motha a ghlac aire mun leabhar sin, an co-dhùnadh gum bi a' Ghàidhlig marbh mar chànan coimhearsnachd an taobh a-staigh 10 bliadhna mura h-atharraich cùisean.

Tha Fèisean nan Gàidheal a-nis ag iarraidh bheachdan bhon fheadhainn a tha a' ruith nam fèisean sna trì sgìrean air a bheil an rannsachadh airson an leabhair stèidhichte: Na h-Eileanan an Iar, Stafainn an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich agus Tiriodh.

Thuirt Art MacCarmaig, Àrd-Oifigeach Fèisean nan Gàidheal: "Tha a' Ghàidhlig air crìonadh ach tha na coimhearsnachdan sin fhèin air crìonadh gu ìre agus leis gu bheil an cànan air a dhol air an aon slighe an sin agus gus am bi ath-nuadhachadh de sheòrsa air choireigin a thaobh na h-eaconomaidh agus obraichean anns na coimhearsnachdan sin tha mi a' smaoineachadh gur dòcha gum bi a' Ghàidhlig ann an staing."

Cothrom don choimhearsnachd

Leis gu bheil iomadach fèis ga cumail sna sgìrean far an deach rannsachadh an leabhair a dhèanamh tha e a' smaoineachadh gum biodh e math faighinn a-mach bhon fheadhainn a tha gan ruith gu h-ionadail mar a tha cùisean cànain anns gach sgìre agus a bheil càil ann a ghabhadh dèanamh airson daoine a bhrosnachadh barrachd Gàidhlig a bhruidhinn sa choimhearsnachd.

"Tha fios agam gu bheil dealbh aig daoine nach bi na fèisean a' tachairt ach aon seachdain sa bhliadhna ach chan ann mar sin a tha cùisean; tha gu leòr a' dol fad na bliadhna le clasaichean agus an leithid sin.

"Tha sinn daonnan ag iarraidh cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh san obair a tha na fèisean a' dèanamh ach 's dòcha gu bheil rudeigin a bharrachd a ghabhas dèanamh.

"Tha mi a' smaoineachadh gum faigh na daoine sna coimhearsnachdan sin cothrom bruidhinn mun leabhar, mu na molaidhean san leabhar agus tighinn air adhart le beachdan."

Thuirt Mgr MacCarmaig nach urrainn dhaibh a bhith a' seachnadh nan co-dhùnaidhean agus na fianais a th' anns an leabhar agus, mar sin, gum feumar cothrom a thoirt do dhaoine am beachdan a chur am follais.