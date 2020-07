"Beàrn mhòr ri lìonadh" san Òban

Image copyright Iain Mac IllEathain

Tha dragh air gnothachasan san Òban gun dèan dìth soitheachan mòra turais am-bliadhna gu math doirbh e dhaibh beàrn ionmhais a lìonadh an dèidh ceithir mìosan dùinte.

Chaidh aig roinn na h-aoigheachd air fosgladh a-rithist Diciadain airson a' chiad turas bho chaidh an Lockdown a chur an-sàs anns a' Mhàirt.

Tha a-niste ge-tà, dàrna leth an t-samhraidh seachad, 's gu math nas lugha ùine romhpa gus airgead a dhèanamh na 's àbhaist, a dh'aindeoin 's gu bheil am baile a-nis a' tàladh luchd-turais fad na bliadhna.

"Feumaidh sinn gnothachasan fhosgladh a-rithist. Feumaidh sinn an luchd-turais fhaighinn air ais sa bhaile - ach san dòigh as sàbhailte a ghabhas," thuirt Anndra Spence, bhon bhuidhinn leasachaidh ghnìomhachais Bid4Oban.

"Nuair a thòisich seo bho chionn còrr is 100 là, tha cuimhne agam a bhith a' suidhe nam oifis 's chuir mi suas siart air a' bhaile, le ro-dhealbh den trì mìosan a bha romhainn, a' smaointinn "oh, seall na tha de rudan a th'air an cur dheth!"

"Fear de na prìomh rudan a th'air a chur dheth, 's e an 22,000 duine a bha gu bhith a' tighinn air soithichean mòra luchd-turais.

"Chaidh sin uile a chur dheth am-bliadhna.

"Bidh e na dhùbhlan dha-rìribh a' bheàrn sin a lìonadh," thuirt e.