60 cosnadh ùr do dh'Inbhir Nis

Chaidh fàilte a chur air an naidheachd gun cruthaichear 60 cosnadh ùr air làrach Champas Inbhir Nis.

Tha a' chompanaidh theicneòlais mheadaigich ODx air innse gu bheil iad a' toirt leudachaidh air an ionad aca air an làraich.

"'S e naidheachd mhath dha-rìribh a th' ann do dh'Inbhir Nis agus don Ghàidhealtachd air fad, gu bheil ODx a' cruthachadh chosnaidhean ùra don sgìre, gu h-àraid agus COVID-19 a' toirt buaidh air an eaconomaidh," thuirt Ceannard Comhairle na Gàidhealtachd, Màiread NicDhàibhidh.

"Tha mi a' cur fàilte air na cosnaidhean ùra seo aig Campas Inbhir Nis, agus mi a' tuigsinn gum bi obraichean deuchainn-lann, oifis agus clinigeach nam measg, a tha gu bhith ag obair gus uidheamachd a leasachadh airson tomhas a dhèanamh air comas gannrachadh slighe an fhuail (UTI) cur an aghaidh dhrogaichean antibiotic.

"Tha e cuideachd math a chluinntinn gum bi pàtrannan siofta sùbailte an sàs aig an ionad, rud a tha a rèir nam feumalachdan a th' ann an àiteachan obrach an-dràsta a thaobh COVID-19," thuirt i