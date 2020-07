Faochadh VAT a' tòiseachadh

Image copyright Getty Images

Chuir gnothachasan air feadh na Gàidhealtachd 's nan Eilean fàilte air an lùghdachadh ann am VAT airson biadh agus àiteachan aoigheachd a chaidh a chur an sàs Diciadain.

Mairidh an lùghdachadh bho 20% gu 5% gu meadhan an Fhaoillich 2021.

Tha cuid de chompanaidhean mòra leithid Starbucks agus McDonalds air a ràdh gu bheil iad a' dol a lùghdachadh nam prìsean aca, ach thug companaidhean nas lugha rabhadh seachad gur dòcha nach urrainn dhaibhsan sin a dhèanamh.

Nam measg tha buidheann a tha a' riochdachadh ghnothachasan turasachd san Eilean Sgitheanach.

Tha Skye Connect ag ràdh gu bheil mòran de na buill aca ann an suidheachadh gu math doirbh an-dràsta an dèidh dhaibh ceithir mìosan de sheusan na turasachd a chall, agus an dèidh airgead a chosg ann a bhith a' dèanamh nan àiteachan aca sàbhailte do luchd-obrach agus luchd-cleachdaidh.

Taic

Thuirt fear-labhairt dhan bhuidhinn, Sìm Cousins, gun robh cuid de dhaoine air a bhith a' fònadh àiteachan a bha iad air a chur air dòigh mar-thà agus a' faighneachd an robh na prìsean gan lùghdachadh ri linn a' ghearraidh sa VAT.

Chuir e ìmpidh air daoine beachdachadh air an t-suidheachadh anns a bheil gnothachasan an-dràsta.

"Tha sinn a' feuchainn ri ràdh ri daoine gu bheil an t-atharrachadh sa VAT airson taic a thoirt do ghnothachasan cumail a' dol.

"Chan eil fhios againn dè a tha romhainn san ùine fhada, nuair a ruigeas sinn an t-Samhain agus geamhradh eile," thuirt e.