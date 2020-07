Caraidean fòna san Rubha

Image copyright Getty Images

Tha pròiseact sònraichte ga chur air chois anns an Rubha ann an Leòdhas airson daoine a chuideachadh leis an aonaranachd a tha riaghailtean an Lockdown air adhbharachadh.

Fon phròiseact Cairdeas, a chaidh a dhealbh le Urras an Rubha agus Shanndabhaig, bidh luchd-obrach saor-thoileach ri fhaighinn airson bruidhinn air a' fòn le feadhainn san sgìre - sean is òg - a tha leotha fhèin agus feumach air beagan co-chaidreachais.

"Tha dusan duine ann ... agus tha fòn-làimhe gu bhith againn, aig a h-uile duine," thuirt Dene Chaimbeul, a tha an sàs anns a' phròiseact.

"Tha sinn fèar an dèidh tòiseachadh, agus seo mar a tha e gu bhith ag obair: faodaidh sinn ring a thoirt dhaibh air a' fòn-làimhe 's a bhith a' bruidhinn riutha 's a bhith ag èisteachd riutha.

Tòrr iarrtais

"Iad fhèin, ma tha ceistean sam bith aca, bidh sinne a bhith ag èisteachd riutha 's bheir sinn dhaibh teansa a bhith a' bruidhinn rinn.

"Chanainnsa gu bheil tòrr iarrtais ann san sgìre.

"Tha mise an-dràsta a' dol timcheall leis a' bhiadh, agus tha tòrr aca a' chiad rud a chanas iad rium 's e "dè an naidheachd a th' agad an-diugh?" no "eil càil às ùr an-diugh?"

"Mar as trice chan eil naidheachd agamsa ann, ach tha iad ag iarraidh, eil fhios agad, cuideigin a bhith a' bruidhinn riutha.

"Feadhainn aca chan eil iad a' faicinn duine fad an là, 's dòcha gum faic iad am post, ach chan eil iad a' faicinn a' chòrr.

"Gu h-àraid anns na trì mìosan a chaidh seachad tha e an dèidh a bhith duilich. Chan eil iad a' faighinn a-mach.

"Tha iad a' faireachdainn gu math aonaranach," thuirt i.

Gàidhlig

A dh'aindeoin 's mar a tha riaghailtean an Lockdown gan togail gu ìre an-dràsta, tha Dene den bheachd gum bi feum air an t-seirbheis fhathast.

"Tha tòrr de na daoine tha iad a' fàs rudeigin aosta, agus tha iad gu bhith a-staigh nan aonar co-dhiù," thuirt i.

"Chan eil iad a' faighinn a-mach mar a bha nuair a bha iad na b' òige.

"Bidh seo feumail dhaibh, bhon bidh cuideigin a' fònaigeadh 's gheibh iad teansa a bhith a' bruidhinn ri daoine.

"Tha "crowd" againn le Gàidhlig, ach tha feadhainn eile nach eil Gàidhlig aca, agus bidh e furasta gu leòr dhaibh bruidhinn ri cuideigin anns a' Ghàidhlig," thuirt i.

Ma tha duine ag iarraidh cothrom fhaighinn air an t-seirbheis seo, gheibhear fiosrachadh bho Urras an Rubha agus Shanndabhaig.