Gnothachasan a' fosgladh a-rithist

Faisg air ceithir mìosan bho chaidh ar casg bho thaighean-bìdhe, thaighean-seinnse, ghruagairean is eile, tha cead aig na gnothachasan sin fosgladh a-rithist bho Dhiciadain.

Tha e ceadaichte do dh'eaglaisean a-nis seirbheisean a chumail, ach tha iad uile fo riaghailteran teann.

Faodaidh àiteachan mar thaighean-seinnse cur airson faothachadh bho riaghailt an astair shòisealta dà mheatar - fhad 's gun dèan iad sin soilleir do dhaoine 's a chuireas iad ceumanan eile an-sàs.

Anns na h-Eileanan Siar, coltach ri sgìrean eile, tha daoine gach cuid a' dèanamh fiughair ri luchd-turais airson an teachd-a-steach a bheir iad leotha, agus cuideachd iomagaineach gun nochd an Coròna-bhìoras anns an sgìre ri linn.

Cosnaidhean

Tha Gregor MacLeòid a' ruith leabaidh is breacaist ann an Calanais air taobh siar Leòdhais, 's e air co-dhùnadh gun aoigheachd a thabhainn ach air dhà no thrì theaghlaichean am bliadhna.

"Tha tòrr fèin-fhrithealaidh air an eilean, agus tha sinn a' faicinn tòrr dhaoine mar thà, 's tha na taighean-òsta tha mi a' creidsinn, àiteachan mòra mar sin, tha iad ga fhaireachdainn fada nas miosa na tha sinne," thuirt e.

"Faodaidh mise, a dhol a-mach airson obair fhaighinn, ach tha tòrr dhaoine a' feumachdainn chosnaidhean anns na taighean-òsta mòra agus a h-uile càil mar sin.

"Ma tha sinn a' cur dhaoine dha na companaidhean mòra san eilean a tha sin, a tha a' feumachdainn na h-obrach, tha mi a' smaoineachadh gur e rud math a tha sin," thuirt e.

Thuirt buidheann riochdachaidh na turasachd sna h-Eileanan Siar, Turasachd Innse Gall, gu bheil cuid air roghnachadh nach fhosgail iad idir am-bliadhna, ach gu bheil an fheadhainn a bhios a' fosgladh a' cumail cosnaidh ri mu 750 duine.

Tha Angaidh John MacLeòid a' ruith Hotel Hebrides air an Tairbeart sna Hearadh, 's fhuair e air 20 den luchd-obrach aige a chur air fòrladh, ach tha e ag ràdh gu bheil e gu bhith duilich dha barrachd dhaoine fhastadh.

"Tha e caran doirbh dhuinn a bhith a' planadh an-dràsta seach nach eil fhios againn dè an t-iarrtas a bhios ann.

"Ged a tha na leabhraichean againn a' coimhead falainn gu leòr an-dràsta, chan eil sinn cinnteach cia mheud de na daoine sin a gheibh dhan eilean seach nach eil fios aca am faigh iad air an aiseag.

Taic Riaghaltais

"Tha e doirbh gu leòr a' faighinn daoine a' tighinn suas airson sia mìosan, ach tha sinn am meadhan an t-seusain an-dràsta ann an seo, 's ag iarraidh air daoine tighinn suas airson sia seachdainnean, bhiodh sin gu math doirbh," thuirt e.

Tha Turasachd Innse Gall ag ràdh gun d' fhuair companaidhean ionadail eadar £10,000,000 is £15,000,000 ann an taic riaghaltais, ach tha iad a' tomhas gun do chaill eaconomaidh nan Eilean Siar suas ri £15,000,000 ann an teachd-a-steach bho thurasachd air sgàth an Lockdown.

Tha cuspair na turasachd a' sgaradh bheachdan ann an coimhearsnachdan eileanach, le cuid nach eil airson luchd-turais fhaicinn idir, ach cuid a tha feumach orra.

'S e beò-shlaint' dhaoine agus sàbhailteachd a' phobaill a dhìon aig an aon àm an dùbhlan as motha a tha gu bhith ann.