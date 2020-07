Buannachd an lockdown do sheilleanan

'S iomadh buannachd a thàinig an cois an lockdown.

Fhuair an àrainneachd beagan faochaidh bho thruailleadh, agus tha sìtheanan, seilleanan agus dealain-dè rim faicinn ann an àitichean far nach robh sgeul orra bho chionn bhliadhnaichean.

Cha robh na h-ùghdarrasan ionadail a' gearradh an fheòir, agus thug sin air cuid de rudan fàs.

Tha iomairt a-nis air tòiseachadh air a bheil 'Say No to the Mow!", mar a tha Alasdair MacLeòid a-nise ag aithris.