Poilis a' lorg fios às dèidh tubaist-rathaid

Image caption Bha an A9 gu deas dùinte airson grunn uairean de thìde às dèidh na tubaiste.

Tha Poileas Alba a' lorg fiosrachaidh às dèidh tubaist-rathaid air an A9 aig ceann-rathaid an Ràthaig Mhòir feasgar Diluain.

Chaidh fireannach anns na ficheadan a thoirt dhan ospadal agus e air a dhroch leòn.

Cha robh ach aon chàr anns an tubaist, a thachair aig 4:00f Diluain.

Bha an duine a' dràibheadh càr Honda Integra, 's b' fheudar a ghearradh a-mach às a' char.

Audi A3/S3

Chaidh a thoirt gu Ospadal an Ràthaig Mhòir agus e air a dhroch ghoirteachadh.

Tha oificearan poilis a' lorg fiosrachaidh mun tubaist bho dhuine sam bith a bha a' dràibheadh eadar an Longman agus na h-Innseagan air an A9 aig an àm.

Thuirt an t-Sgt Dàibhidh Miller gu bheil iad an dùil gun robh an càr a' siubhal aig astar luath agus gun robh càr eile na chois - càr Audi A3 no S3 glas.

Dh'iarr e air an neach a bha a' dràibheadh an Audi tighinn a' bhruidhinn riutha agus ma tha bhideo dashcam aig duine sam bith, sin a thoirt seachad.