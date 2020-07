Còmhdach-aodainn ceart gu leòr

Le Sasainn air dearbhadh gu feum còmhdaichean aodainn a bhith air daoine ann am bùithtean bhon an 24mh Iuchair. Tha e cheanna deatamach an Alba gum bidh comhdach air choireigin air ar n'aodainn fhad 's a tha sinn anns na bùithtean agus air còmhdhail phoblach.

Chaidh sin fhoillseachadh aig deireadh na seachdain seo chaidh le Prìomh Mhinisteir na h-Alba. Ach gu dè mar a tha daoine a' faireachdainn mu bhith a' dèanamh an leithid?

Tha an aithris seo aig Màiri Riddoch.