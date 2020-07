Meantairean Gàidhlig sna h-Eileanan Siar

Chuir Colaiste Caisteil Leòdhais sgeama meantarachd air dòigh a bheir cothrom do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig an cànan a chleachdadh agus a leasachadh.

Gheibh luchd-ionnsachaidh cothrom coinneachadh ri meantair uair de thìde gach seachdain agus tha a' Cholaiste a-niste a' sireadh luchd-ionnsachaidh aig am biodh ùidh san sgeama.

"Rinn sinn pròiseact pìleat bho chionn dhà no thrì bhliadhnachan às leth Bhòrd na Gàidhlig," thuirt Anna Frater, bhon Cholaiste.

"'S e co-obrachadh a bh'ann eadar Colaiste a' Chaisteil agus Comhairle nan Eilean Siar, agus shoirbhich sin glè mhath.

Pàigheadh

"Chuir sinn iarrtas a-steach airson maoineachadh a bharrachd is sinn a' sùileachadh a chur air bun-stèidh nas fhoirmeile 's dòcha, mar rud a bhiodh na bu ghoireasaiche san àm ri teachd.

"Tha mi a' smaoineachadh gu bheil beàrn ann airson misneachd a thoirt dha daoine a th'air ìre an ìre mhath adhartach a ruighinn a thaobh na Gàidhlig, ach nach eil fhathast a' faireachdainn cofhurtail le bhith ga cleachdadh taobh a-muigh a' chlas.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e seo oidhirp air luchd-ionnsachaidh a chuideachadh gus a bhith a' fàs nas misneachaile ann a bhith a' cleachdadh an cuid Gàidhlig ann an suidheachadh coimhearsnachd seach a bhith ga cleachdadh ann an suidheachadh clas.

"Ged a tha sinn an-dràsta aig ìre far a bheil sinn a' sanasachd, tha sinn air a bhith ag obair air airson greis.

"Ach seo an seòrsa rud tha mi a' smaoineachadh a tha a dhìth - dìreach daoine fa-leth a' cuideachadh càch a chèile - ach cuideachd gu bheil sinn a' cur eòlais air a chèile tron Ghàidhlig, agus nach eil e dìreach stèidhichte air a bhith ag ionnsachadh a' chànain fhèin.

"'S e na tha sinne a' feuchainn ri dhèanamh an seo, 's e daoine a chur ri chèile a-rèir dè na cur-seachadan a th'aca, dè na rudan anns a bheil ùidh aca.

"'S e an rud a tha sinn an dòchas a thachras, gum bi iad a' dèanamh nan cur-seachadan a tha seo anns a' Ghàidhlig.

"Le sin tha an neach-ionnsachaidh a' togail briathrachais a bhios iad a' cleachdadh - rud a tha a' dol a dhèanamh ciall dhaibh agus rud a tha dha-rìribh gu bhith feumail dhaibhsan gu làitheil, an àite a bhith ag ionnsachadh briathrachais 's dòcha nach cleachdadh tu ann am fichead bliadhna," thuirt i.

Tha airgead aig an sgeama an-dràsta airson deichnear luchd-ionnsachaidh thairis air deich seachdainnean.

"Tha sinn air liosta fhaighinn de luchd-meantaraidh, daoine a bhiodh deònach - tòrr a bharrachd na deichnear, feumaidh mi a ràdh - rud a tha a' coimhead gu math dòchasach dhuinn le bhith a' dol air adhart le seo," thuirt a' Bh-Ua. Frater.

"Tha sinn an dòchas, an dèidh nan deich seachdainnean a tha sin, gum biodh iad airson cumail a' dol, ach gur ann eadar an neach-ionnsachaidh agus am meantair iad fhèin a bhiodh e ga obrachadh a-mach a thaobh pàighidh.

"Ach tha e cudromach a ràdh gu bheil sinn airson 's gum bi pàigheadh ann.

"Tha luach anns an rud a tha am meantair a' toirt seachad. Tha luach anns a' chànan.

"Agus ma tha thu deònach cuideigin a phàigheadh airson an fhidheal ionnsachadh airson uair de thìde gach seachdain, bu chòir dhut a bhith deònach pàigheadh airson cuideigin aig a bheil sgil a thaobh a bhith a' cleachdadh na Gàidhlig cuideachd," thuirt i.