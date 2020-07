Lockdown

Tha tuilleadh den lockdown dha thogail ann an Alba an-diugh agus am measg sin - cead aig ionadan bùtha agus seirbheisean fiaclaireachd fosgladh. Bidh cead aig gruagairean agus barbairean tòiseachadh a-rithist Diciadain, agus làn fhosgladh cuideachd do thaighean-seinnse, taighean-bìdh, taighean-tasgaidh, leabharlainn agus ionadan ealain.

Sgapadh ionadail

Dh'innis Rùnaire Slàinte na Rìoghachd Aonaichte, Matt Hancock, gu bheil còrr 's ceud sgapadh ionadail as ùr dhen choròna-bhioras ann an Sasainn a h-uile seachdain. Thuirt e gu bheil sin a' dùnadh sgoiltean, taighean-seinnse agus iomadh gnothachas eile. Tha corr 's dà cheud neach-obrach ann an cuarantain an-dràsta an deidh dearbhadh gu bheil a' bhioras air 73 duine a bha ag obair aig tuathanas ghlasrach ann an Herefordshire.

Cùmhnant

Fhuair companaidh biotech Albannach cumhnant bho NHS na h-Alba an deidh stuth ceimigeach a dhealbh a tha a' cuideachadh le deuchainnean 'son Covid-19. Tha e coltach gu faodadh an cùmhnant cho mòr ri seachd millean not a thoirt dhan chompanaidh E&O Laboratories a tha stèidhichte ann an Drochaid a' Bhuinne, an Siorrachd Shruighlea.

BT

Thàinig rabhadh bho Àrd-oifigeach BT, Philip Jansen, gun toir e aig a char 's lugha deich bliadhna, faighinn cuidhteas na companaidh Sinich, Huawei, ann an lìonra conaltraidh Bhreatainn. Thuirt e gun tèid an siostam fodha aig amannan as aonais innleachd Huawei, agus gum bi cunnart ann do thèarainteachd na dùthcha, mura gabh bathair-bog ùr cuir na àite. Tha dùil ri fios bhon riaghaltas a-màireach agus mòran a' cur cuideam orra agus a' togail dhragh mu Huawei agus tèarainteachd nàiseanta.

Àrd-choinneamh

Tha dithis a rinn strì os leth na Gàidhlig ag iarraidh àrd-choinneamh an ceann beagan sheachdainnean a dheasbad staid a' chànain. Tha an Dtr Mìcheal Foxley, a bha na cheannard air Comhairle na Gàidhealtachd, agus Bruce Robasdan, a bha na stiùiriche air foghlaim aig a' chomhairle, ag iarraidh air buill na Gàidhealtachd agus nan Eilean ann am Pàrlamaid na h-Alba plana gnìomh airson na Gàidhlig a chur air dòigh an dèidh an rannsachaidh a thuirt gu bheil i ann an cunnart a dhol à bith mar chànan coimhearsnachd an taobh a-staigh deich bliadhna.

Brexit

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag iarraidh air gnìomhachas agus air a' mhor-shluagh ullachadh 'son atharrachadh nuair a thig ùine eadar-amail Bhrexit gu ceann aig deireadh na bliadhna seo. Cuiridh an riaghaltas a-mach sreath shanasan mus fhàg an Rioghachd Aonaichte a' mhargaidh shingilte agus aonadh nan cuspainn. Agus chaidh iarraidh air Breatannaich a tha am beachd siubhal gu dùthchannan Eòrpach an ath bhliadhna cead siubhail agus àrachas-slàinte a chuir air dòigh.