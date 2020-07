Cha bhi aiseag Ulbha a' ruith a' chiad ghreis

Image copyright Gordon Hatton/Geograph

Thuirt a' bhuidheann choimhearsnachd leis a bheil Ulbha nach bi an t-seirbheis aiseig a' ruith a' chiad ghreis ri linn dragh mu riaghailtean sàbhailteachd ceangailte ri Covid-19.

Cho-dhùin iad nach robh e sàbhailte an t-aiseag a' ruith an-dràsta.

Thuirt iad gu robh iad air làn rannsachaidh a dhèanamh agus nach b' urrainn dhaibh riaghailtean astrachadh sòisealta a chur an-sàs air an aiseag aig an àm sa.

Dh' fhoillsich iad an naidheachd air na meadhanan sòisealta aca.

Dh'innis iad gur e coimhearsnachd bheag is iomallach a th'aca agus gu robh iad airson slàinte is fallaineachd sluagh an eilein a chumail suas ach cuideachd slàinte dhuine sam bith a bha airson tadhal orra.

Thuirt iad gu robh iad a' leantainn molaidhean is riaghailtean Riaghaltas na h-Alba gu dlùth.

Thuirt iad ge ta, gun cumadh iad sùil air an t-suidheachadh le mar a tha riaghailtean an lockdown a lagachadh agus gum biodh iad airson an t-seirbheis aiseig a thòiseachadh aon uair 's gum bi riaghailtean a' ciallachadh gun tèid aca air sin a dhèanamh gu sàbhailte.

Chaidh innse nach biodh taigh-bìdhe am Boathouse fosgailte idir am bliadhna.

Cha bhi Bothan Chragaig no Sheila's Cottage no an eaglais fosgailte chun a' phobaill.

Thuirt Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid nach bi na taighean-beaga aig pontùnaichean Aiseag Ulbha a' fosgladh a bharrachd.

Thuirt iad gu robh iad a' coimhead air adhart ri fàilte a chur air a h-uile duine aon uair 's gu bheil an suidheachdadh sa seachad.