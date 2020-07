Dithis leis a' choròna-bhìoras ann am Baile Ùr an t-Slèibh

Tha NHS na Gàidhealtachd air dearbhadh gu bheil an coròna-bhìoras air dithis ann am Baile Ùr an t-Slèibh.

Tha an dithis a' fuireach anns na taighean aca agus a' cumail air falbh bho dhaoine eile.

Nochd còrr air 200 luchd-còmhnaidh aig Ionad Deuchainn Covid-19 ann an Ceann a' Ghiùthsaich no chur iad deuchainean air falbh 'sa phost às dèidh mar a nochd an galair air neach aig an robh ceangal ris a' bhun-sgoil ionadail.

Thuirt NHS na Gàidhealtachd gu ruige seo nach robh comharran den bhìoras air gin den an 200 sin.

Rannsachadh

Tha sgioba dìon slàinte an NHS air a bhith rannsachadh na cùise 's chan eilear den bheachd gu bheil ceangal aig a' bhun-sgoil ri sgapadh 'sa choimhearsnachd.

Thuirt neach-labhairt NHS Na Gàidhealtachd gu bheil iad den bheachd nach eil cunnart gu bheil an galair a-measg sluagh na sgìre aig an àm seo.

Ach dh'iarr iad air daoine cumail ri riaghailtean a thaobh astrachadh sòisealta, agus a bhith cur orra masgaichean ma tha iad am broinn togalaichean far a bheil daoine eile faisg.

Thuirt iad cuideachd gum bu chòir fuireach air falbh bho dhaoine eile ma thig comharran den bhìoras orra, agus deuchainn iarraidh.