Obair-togail aig Cnoc Soilleir a' tòiseachadh a-rithist

Image copyright Cnoc Soilleir Ltd

Thòisich obair-togail aig làrach a' Chnuic Shoilleir ann an Uibhist a Deas a-rithist às dèidh dha na riaghailtean atharrachadh a thaobh an lockdown.

'Se companaidh Uibhisteach MacInnes Bros Earranta a tha an sàs anns an obair togail ann an Dalabrog.

'S e pròiseact a tha dol air adhart eadar Ceòlas Uibhist agus Colaiste a' Chaisteil (LLC/UHI) far an tèid dualchas is cultar na coimhearsnachd a thaisbeanadh.

Image copyright Cnoc Soilleir Ltd Image caption B'fheudar stad a chur air an obair-togail air an làraich nuair a thòisich an lockdown.

Thèid goireasan clàraidh agus àite airson cuirmean a chumail ann, le leabharlann is tasglann na chois.

Dualchas

Bidh prògraman foghlam ga thoirt seachad leis a' cholaiste agus aig a cheart àm, bi Ceòlas iad fhèin a' cur air dòigh tachartasan fa leth ach iad uile ag amas air cultar, cànan is dualchais an eilein a bhith aig teas meadhain chùisean.

Fhuair a' phròiseact taic-airgid luach £1.8m bho Riaghaltas na h-Alba agus £1.1m bho Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Thèid an togalach ùr a thogail a rèir ìre an lùth-èifeachdais PassivhausTrust agus 's e seo a' chiad eisimpleir anns na h-Eileanan an Iar.