Masgaichean ann am bùithtean na h-Alba

Feumaidh an dà-chuid luchd-obrach is luchd-ceannachd an Alba còmhdach-aodainn a chur orra ann am bùithtean na dùthcha bhon diugh a-mach.

Ged a tha an riaghailt ùr a' ceadachadh do chuid gun sin a dhèanamh, chuir am Prìomh Mhinistear ìmpidh air a' phoball na riaghailtean a leantainn, gus càch a chèile a dhìon bhon a choròna-bhìoras.

Bidh aig a h-uile duine ris na riaghailtean seo a' leantainn ach a-mhàinn clann òga, daoine aig a bheil trioblaidean anail a ghabhail neo feadhainn aig a bheil trioblaidean fiosaigeach, a dh'fhàgadh gum biodh e doirbh dhaibh masg a chumail orra.

Cha bhi e an urra ri luchd-obrach nam bùithtean ri toirt air luchd-ceannachd masgaichean a chur orra.

Thuirt na poileas ge-tà, gun toir iadsan taic seachad, 's nach bi aca ris an lagh a chur an-sàs ach a' mhàinn ma bhios daoine gu follaiseach a' dol an aghaidh nan riaghailtean.