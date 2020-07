Cor na Gàidhlig ann an Tiriodh

Tha connspaid is deasbad a' leantainn às dèidh foillseachadh an leabhair 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community'.

Tha an sgioba-rannsachaidh air a dhol chun nam meadhanan-sòisealta is iad-san ag ràdh gun robh a' chiad fhreagairt aig Bòrd na Gàidhlig mun rannsachadh "lag".

Bha Tiriodh a-measg nan àiteachan air an deach sgrùdadh a dhèanamh leis a' bhuidhinn agus sin far a bheil ar n'aire a-nochd.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.