"Leasaich an eaconomaidh, sàbhail a' Ghàidhlig"

Thuirt a' chiad Mhinistear airson na Gàidhlig a bh' ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil an cànan a' bàsachadh agus gur e leasachadh eaconomach an dòigh as coltaiche air a sàbhaladh.

Thuirt Alasdair Moireasdan, agus e a' bruidhinn air Aithris na Maidne an-diugh, gum feum buidhnean poblach agus prìobhaideach cosnaidhean a ghluasad dha na h-Eileanan.

Thuirt e gun do rinn Achd na Gàidhlig agus poileasaidhean leasachaidh cànain feum aig aon àm, ach gu bheil e teagmhach a bheil iad gu mòran feum anns an t-suidheachadh sa bheil a' Ghàidhlig anns a' choimhearsnachd anns an là an-diugh.