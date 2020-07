Bho Ghibraltar gu Guernsey?

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Tormod Dòmhnallach Cathraiche WIIGA

Bho chionn bliadhna bha sgiobaidhean bho eileannan air feadh an t-saoghail a' strì agus a' farpais an aghaidh a chèile, agus bha sgioba spòrs a' BhBC a' leaghadh gan leantainn anns an teas ann an Gibraltar.

Bha trioblaidean an lùib nan geamannan an-uiridh: goireasan nach robh buileach deiseil; fàileadh a' pheanta a' tighinn far cùrsa-rèis na luth-chleasachd, 's gun iad ach air crìoch a chur air an là mus robh feum air.

Chan ann tric a dh'fheumas luchd-snàimh dèiligeadh le "headwind" no "tailwind", ach às aonais mullach no dorsan air an àmar-snàimh, cha b' e sin ach dùbhlan eile mu choinneimh nan sgiobaidhean.

Aon trioblaid eile a bh' ann, 's e gainnead ghoireasan - chan e àite cho mòr sin a th' ann an Gibraltar!

Geamaichean soirbheachail

Cha robh sgiobaidhean a' bhuill-coise an sàs an-uiridh - ged a bha Rangers aig baile gus St Josephs a chluiche ann an Lìog Europa!

Cha robh raointean goilf ann no goireasan baidhseagail a' leigeadh leis na peathraichean Nic a' Phì agus eile farpais a-rithist airson nam bonn a choisinn iad anns na geamaichean roimhne sin.

A dh'aindeoin sin ge-tà, bha deagh sheachdain aig a' mhòr-chuid agus geamaichean soirbheachail eile aig na h-Eileannan an Iar, a' tilleadh dhachaigh le ochd buinn uile gu lèir.

Bliadhna bho an-dràsta, tha dùil ris na geamannan ann an Guernsey.

Tha iad air a bhith an sin mar thà, ro làithean nan Eileannan an Iar aig na farpaisean, air ais ann an 2003.

Le sin, tha fios mar thà gu bheil na goireasan air fad ann air am bi sgioba WIIGA feumach.

Ach tha trioblaid de sheòrsa eile mu choinneimh nan geamaichean seo.

Làn sgioba

Ged a tha iad bliadhna air falbh an-dràsta ge-tà, coltach ris a h-uile càil eile na làithean seo, tha sgòthan dorcha a' Choròna-bhìorais a' crochadh mun cuairt agus a' cur ceist an tèid na geamaichean air adhart mar a bhathar an dùil.

A rèir Chathraiche WIIGA Tormod Dòmhnallach, tha e uile a' crochadh air na thachras anns na mìosan a tha romhainn.

"Tha fios aig a h-uile duine dè tha a' dol air feadh an t-saoghail an-dràsta, agus cho duilich 's a bhios e," thuirt e.

"Chan eil fhios againn dè tha a' tachairt le casg-siubhail air feadh na Roinn Eòrpa fhathast, agus aig an ìre seo, tha Guernsey fhèin air a ghlasadh sìos.

"Bidh meadhan na Sultaine nuair a bhios an AGM ann mus bi fios againn air a bheil sinn a' dol air adhart no nach eil."

Dh'innis e cuideachd gu bheil dùil ann ri sgioba an ìre mhath slàn bho na h-Eileannan an Iar an turas seo, le sgiobaidhean a' bhuill-coise agus a' ghoilf a' tilleadh, agus dòchas ri barrachd air baighseagalan gus taic a chur ri Caomhainn Mac a' Ghobhainn a bha na aonar ann an Gibraltar.

"Bidh sinn an dòchas gum bi an aon sheòrsa sguad againn 's a bha againn an an Gotland agus ann an Jersey, agus bidh sinn suas ri 100 duine, 's docha mu 80, no 90, ach tha baileat ann airson a' bhuill-coise," thuirt e.

"Tha 18 sgiobaidhean air cur a-steach air a shon agus chan fhaigh a-steach ach 16, le sin tha sinn an dòchas gum bi sinn anns an "draw" mar a chanas iad."

Trioblaid eile a dh'fhaodagh a bhith na chois, 's e duilgheadasan airgead a thogail gus sgioba cho mòr ri sin a chur gu na geamaichean.

"Tha an trioblaid sin gu bhith aig a h-uile eilean às dèidh Chovid.

"Tha sinne air a bhith fortanach, tha na gnìomhachasan anns na h-eileanan air a bhith mìorbhaileach dhuinne.

"Cha bhi gu leòr bhon sin airson nan cosgaisean gu lèir, feumaidh na lùth-chleasaichean fhèin airgead a thogail.

"Bidh sinn an dòchas na cosgaisean a chumail sìos ge-tà, ach tha fhios aig a h-uile duine gu bheil e gu bhith duilich."

"Tha sinn dòchasach gum bi na geamaichean ann, ma thachras sin, bidh e math don a h-uile duine."

Feumar a-nise feitheamh chun na Sultaine gus faighinn a-mach an tachair sin, no nach tachair.