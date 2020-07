Sampailean deuchainn Covid-19 gan lorg ri taobh an A9

Image copyright Getty Images

Tha rannsachadh ga dhèanamh às dèidh mar a chaidh baga làn sampailean airson deuchainnean coròna-bhìorais a lorg ri taobh an A9.

Fhuaireadh am baga le cuideigin a bha a' dol seachad air, faisg air Baile Dhubhthaich na bu thràithe air an t-seachdain.

Dhearbh NHS na Gàidhealtachd gun robh na sampailean gan toirt à Ospadal Ghallaibh ann an Inbhir Ùige gu Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Thuirt iad gun robh iad uile slàn nuair a ràinig iad an ceann-uidhe, agus nach robh iad aig àm sam bith nan cunnart dhan mhòr-shluagh.

Thug iad taing dhan neach a fhuair am baga agus a thug dha na poilis e.