Riaghaltas a' bruidhinn ri MacDonald Hotels

Thuirt am Prìomh Mhinistear gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' dèanamh na 's urrainn dhaibh airson a' chompanaidh Macdonald Hotels, agus an luchd-obrach aca, a chuideachadh.

Thathar a' tuigsinn gu bheil còrr is 100 cosnadh ann an cunnart aig a' chompanaidh san Aghaidh Mhòir.

Mar iomadach companaidh eile ann an gnìomhachas na h-aoigheachd, tha MacDonald Hotels air fulang le buaidh a' choròna-bhìorais.

Dh'innis iad air a' mhìos seo chaidh gur dòcha gun rachadh suas ri 1,800 cosnadh a ghearradh gu nàiseanta.

Tha e a-nise air tighinn am bàrr gum faodadh còrr is 100 dreuchd a bhith air an call aig an taigh-òsta aca san Aghaidh Mhòir - is a' mhòr-chuid de na daoine sin a' fuireach ann an àiteachan-còmhnaidh le MacDonald Hotels.

Dh'innis Nicola Sturgeon gun do choinnich Rùnaire na h-Eaconomaidh Dùthchail is na Turasachd, Fearghas Ewing, ris a' chompanaidh Diciadain.

Thuirt i gu bheil dòchas ann le seusan na turasachd gus fosgladh, ach gun dèan an riaghaltas na 's urrainn dhaibh airson companaidhean a th' ann an staing - agus luchd-obrach - a chuideachadh.