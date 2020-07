Ceithir obraichean croitrearachd ùra sna h-Eileanan

Dh'fhoillsich Riaghaltas na h-Alba £325,000 airson ceithir obraichean ùra aig Coimisean na Croitearachd sna h-Eileanan an Iar.

Bidh dhà de na h-obraichean stèidhichte ann an Steòrnabhagh agus na dhà eile ann am Beinn nam Fadhla.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun cuir seo ri obair leasachaidh na buidhne ann an croitearachd.

Chuir BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, fàilte air an airgead ùr.

"S e naidheachd mhath a tha seo do chroitearachd agus dhan eaconomaidh ionadail sna h-eileanan," thuirt e.

"Tha mi toilichte gun deach èisteachd ris a' mholadh agam-sa - agus moladh dhaoine eile - cuid de dh'obraichean na roinne poblaich a ghluasad a-mach à meadhan na h-Alba gu na sgìrean as fhreagarraiche a thaobh na h-obrach .

"Ach 's dòcha nas cudromaiche na na h-obraichean fhèin tha an taic a bharrachd airson tuilleadh leasachaidh ann an croitearachd sna h-eileanan," thuirt e.

Coinneamh

Thuirt Mgr Allan gun deach co-dhùnadh na ceithir cosnaidhean ùra a stèidheachadh sna h-Eileanan an Iar an dèidh dhan bheachd a bhith air a thogail aig coinneimh de chroitearan ann am Barbhas ann an Leòdhas san t-Samhain an-uiridh.

Bidh e mar dhleastanas air an fheadhainn a gheibh na dreuchdan na prìomhachasan ann an leasachadh croitearachd a chur an sàs.

Bidh na prìomhachasan sa Phlana Leasachaidh Nàiseanta airson croitearachd a thèid fhoillseachadh an ath-bhliadhna.