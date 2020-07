Image copyright Getty Images

Thòisich iomairt anns na beagan làithean mu dheireadh ag iarraidh air daoine, ma thogras iad, an ainm a chur anns a' Ghàidhlig air na meadhanan-sòisealta.

Chaidh an iomairt "Dè an t-ainm a th' ort?" a chur air dòigh mar thoradh air an leabhar a chaidh fhoillseachadh an t-seachdain seo chaidh - The Gaelic Crisis in the Vernacular Community - a tha ag ràdh, am measg rudan eile, gun tèid a' Ghàidhlig à bith mar chànan coimhearsnachd taobh a-stiagh deich bliadhna ma leanas cùisean mar a tha iad.

B' e an ceòladair Seonaidh Mac an t-Saoir a chuir an iomairt gu dol Disathairne.

"Bha na ceudan de dhaoine air a dhèanamh," thuirt e.

Tòiseachadh Còmhraidh

"Nuair a dhùisg mi madainn Didòmhnaich, choimhead mi air a' Facebook agam 's bha mi dìreach "cò a tha seo? Cò a tha seo?" iomadh iomadh ainm Gàidhlig!"

Tha an rannsachadh a chaidh fhoillseachadh a' sealltainn nach i a' Ghàidhlig tuilleadh cànan òigridh nan eilean.

Tha Mgr Mac an t-Saoir den bheachd gur e gainnead de Ghàidhlig air na meadhanan sòisealta pàirt den adhbhar airson sin.

"Ma tha an cànan airson a bhith beò anns an lìn seo, feumaidh e a bhith a' gluasad anns na h-amannan," thuirt e.

"Is feumaidh sinn a bhith a' faicinn barrachd Gàidhlig.

"Tha sinn uile a' bruidhinn ri chèile sa Bheurla nuair a tha sinn a' coinneachadh - gu h-àraid ma tha thu a' coinneachadh ri cuideigin airson a' chiad triop.

"Tha feadhainn ann aig a bheil Gàidhlig ach cha robh fhios agad riamh gun robh Gàidhlig aca - ach ma tha thu a' faicinn rudan mar seo air-loidhne 's dòcha gun tòisich thu a' còmhradh riutha sa Ghàidhlig," thuirt e.

Tha cuid ge-tà, a tha mì-chinnteach mun iomairt.

Broinn an Dualchais

"Tha e a' dèanamh dragh dhomhsa o chionn 's nach e an t-ainm a tha a' cunntais - 's e gu bheil thu am broinn an dualchais," thuirt an t-Oll. Dòmhnall Meek.

"Agus 's e na comharraidhean a th' ann gu bheil thu comasach air a' Ghàidhlig a bhruidhinn gu bheil thu nad phàirt den dualchas anns an fharsainneachd.

"Tha mise eòlach air gu leòr de dhaoine aig a bheil ainmeanan Gàidhealach - tha na h-ainmeanan aca ceart gu leòr, ach cha bhruidhinn iad facal Gàidhlig!

"Tha cunnart ann, ma tha thu a' bruidhinn air an ainm, gu bheil thu a' cur cuid air an taobh a-staigh, 's cuid eile air an taobh a-muigh.

"'S e an dualchas, a' Ghàidhlig fhèin, a tha a' fighe dhaoine ri chèile," thuirt e.

'S e rud math a th' ann, a rèir an Oll. Meek, a bhith a' faicinn dhaoine a' sgrìobhadh air na meadhanan sòisealta anns a' Ghàidhlig, agus thuirt e gum biodh e air fàilte a chur air sluagh-ghairm leithid "Suas leis a' Ghàidhlig".

Ach thuirt e gun do chlisg e nuair a thòisich e a' faicinn "Dè an t-ainm a th' ort?" a' nochdadh air Facebook, agus gun robh e a' toirt nan duilgheadasan a th' air a bhith aige fhèin le ainm Gallta ann an saoghal na Gàidhlig, na chuimhne.

"Feumaidh sinn a bhith uabhasach faiceallach leis na sanasan a tha sinn a' cleachdadh," thuirt e.

"'S e an rud as fheumaile gum bi iad a' misneachadh dhaoine, 's a' toirt dhaoine còmhla, agus nach eil iad a' sgaradh nan treudan a th' againn.

"Tha treud na Gàidhlig gu math beag.

"Feumaidh sinn a h-uile duine a chumail còmhla, agus an sluagh-ghairm, an treud-ghairm a tha sin, chan eil mi cinnteach gun do rinn e sin dhomhsa," thuirt e.

Ged a tha sgaradh ann am beachd an dithis a thaobh a' chuspair seo, tha an aon mhiann aca air a' cheann thall - gum bi barrachd dhaoine a' bruidhinn na Gàidhlig.