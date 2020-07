Cuarantain

Tha deuchainnean "spot checks" a' tòiseachadh an-diugh air feadhainn a bu chòir a bhith ann an cuarantain airson cola-deug an dèidh tiginn a dh'Alba. Chaidh na riaghailtean a stèidheachadh bho chionn mìos, ach cha do rinn oifigich slàinte deuchainn sam bith gu ruige seo. Thuirt Rùnaire Slàinte na h-Alba, Jeanne Freeman, gur e dàil a' faighinn cead bho Oifis na Dùthcha as coireach. Thuirt Oifis na Dùthcha nach eil sin uile gu lèir fìor, ach chaidh rèite a dhèanamh a tha a' ciallachadh gu bheil na deuchainnean a' tòiseachadh an-diugh.

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, gu bheil i an dùil gum bi riaghailtean stèidhichte ro Dhihaoine do dhaoine a' tilleadh a dh'Alba bho shaor-làithean thall-thairis. Tha gnìomhachas an t-siubhail agus companaidhean adhair ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba "drochaidean adhair", mar a theirear riutha, a stèidheachadh, gus nach fheum Albannaich a dhol gu cuarantain nuair a thilleas iad.

Caismeachdan

Dh'iarr àrd-oifigear poilis air ùghdarrasan ionadail na h-Alba smachd a chur air na th' ann de chaismeachdan poblach gus togail-fianais aig an àm seo. Thuirt an Leas-Àrd-Chonstabal, Will Kerr, nach e a-mhàin gu bheil caismeachdan den t-seòrsa sin a' dèanamh buairidh agus a' cur a' mhòr-shluaigh agus oifigearan poilis ann an cunnart, ach gu bheil iad cuideachd a' cosg ùine agus stòras nam Poileas.

HC-one

Dh'aidich ceannard na companaidh HC-one, dham buin dachaigh Home Farm ann am Port Rìgh, gun robh cùram anns an dachaigh fada fada goirid air an ìre a bu chòir. Sgrìobh John Kirk litir gu teaghlaichean, ag iarraidh leisgeul na companaidh a ghabhail, airson na thachair anns an dachaigh, far an do chaochail deichnear luchd-còmhnaidh le Covid-19. Agus thuirt e gum bi fiosrachadh a bhios gu math doirbh do chàirdean ann an aithisg sgrùdaidh a thèid fhoillseachadh an t-seachdain seo.

Staid na Gàidhlig

Tha Ball Tòraidheach ann am Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh àrd-choinneimh mu staid na Gàidhlig. Thuirt am Ball Gàidhealach, Dòmhnall Camshron, gum feum aonta neo-phoilitigeach a bhith ann an dèidh rabhadh na seachdain seo chaidh gun tèid a' Ghàidhlig à bith mar chànan coimhearsnachd an taobh a-staigh deich bliadhna ma leanas cùisean mar a tha iad. Tha na trì pàrtaidhean as motha ann an Holyrood ag ràdh gu bheil iad deònach obair còmhla às leth na Gàidhlig.

Pàipearan-naidheachd

Tha a' bhuidheann naidheachd Reach, dham buin an Daily Record, an Sunday Mail, Daily Mirror agus an Daily Express am beachd 550 den luchd-obrach a chur bhuapa agus a' chompanaidh a' strì ri buaidh a' Choròna-bhìorais air a' ghnìomhachas. Tha sin mu 12% den luchd-obrach gu lèir, ach chan eil cinnt fhathast càite am bi na gearraidhean a tha sin.