Dòchas sa choimhearsnachd mun Ghàidhlig

Chan eil a h-uile duine aig aontachadh gum bi a’ Ghàidhlig marbh mar chànan coimhearsnachd an ceann deich bliadhna.

B' e sin an rabhadh a bh' aig an rannsachadh mòr a nochd an t-seachdain a chaidh.

Tha Agnes Rennie, a tha air a bhith an sàs ann an leasachadh agus foillseachadh na Gàidhlig fad iomadh bliadhna, a' gabhail beachd nas dòchasaiche - ged a tha i ag aontachadh gu bheil dùbhlan mòr ron chànan.

Thug i a beachd do Dhòmhnall Moireasan air Aithris na Maidne.