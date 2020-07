Dòchas mu thaic do ghnìomhachasan eileanach

Tha dòchas ann gum faigh gnìomhachasan anns na h-Eileanan taic bho bhuidheann a tha ag amas air stòras de £3m a chruinneachadh.

Tha Growbiz, buidheann a tha a' toirt taic do ghnìomhachasan beaga ann an sgìrean iomallach agus dùthchail, ag ràdh gu bheil iomadh gnothachas nach eil a' tighinn fo sgeamachan taic an riaghaltais mu choinneimh buaidh Chovid-19.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn, a Nis ann an Leòdhas, far a bheil gnìomhachas an dùil buannachd fhaighinn às.