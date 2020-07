Dùil fhathast ri fèilltean sprèidh sna h-Eileanan

Image copyright Donald Lawson

Thuirt Margaidh Sprèidh Leòdhais is na Hearadh gu bheil iad fhathast ag amas air fèilltean sprèidh a bhith aca ann an Steòrnabhagh anns na mìosan ri thighinn, ach gun tèid fèilltean a chumail ann an Inbhir Pheofharain mura bi iad air chomas an cumail ann an Leòdhas.

Rachadh plana a chur air dòigh gus stoc fhaighinn gu Tìr-Mòr.

Tha iad air a bhith a' mìneachadh na buaidhe a thug an Coròna-bhìoras orra.

Thàinig fiosrachadh a-mach air a' mhìos a chaidh gum biodh fèilltean sprèidh eileanach ann anns na mìosan ri thighinn - ach le riaghailtean ùra mun coinneimh a thaobh Chovid-19.

Bha dùil ris a' chiad fhèill ann an Steòrnabhagh aig deireadh an Lùnastail.

Tha Margaidh Sprèidh Leòdhais is na Hearadh Eta a-nise ag ràdh gu bheil bacaidhean a' Choròna-bhìorais a' fàgail nach urrainn dhaibh an-dràsta ullachadh a dhèanamh airson seusan nam fèilltean.

Gheall iad fios a chumail ri croitearan nuair a gheibh iad dearbhadh.