Beachdan às a' bhaile mhòr air a' Ghàidhlig

'S iomadh beachd a nochd anns na làithean mu dheireadh mun leabhar ùr The Gaelic Crisis in the Vernacular Community.

Aig meadhan an leabhair tha rabhadh gun tèid - leis an t-slighe air a bheil sinn an-dràsta - a' Ghàidhlig à bith mar chànan coimhearsnachd sna sgìrean dùthchail an ceann deich bliadhna.

Ach ann am bailtean mòra na h-Alba 's ann a thàinig adhartas air suidheachadh a' chànain.

Tha Gàidheil a' bhaile mhòir ge-tà, fhathast a' faireachdainn dlùth-cheangail ris na coimhearsnachdan eileanach.

Coimhearsnachdan Fa-leth

"Tha mi a' smaoineachadh gum biodh an saoghal nas truaighe, nas bochda, agus tha sinn ag iarraidh ceangal a chumail ris na h-eileanan, agus ri coimhearsnachdan, agus a bhith a' dol ann agus a bhith a' cleachdadh ar cànain ann an suidheachadh far a bheil e gu math nas nàdarra," thuirt Tòmas MacAilpein, a tha a' fuireach air taobh a deas Ghlaschu.

"Mura h-eil sin ann, uill, bhiodh a' cheist aig tòrr dhaoine carson ma tha a tha sinn a' dol a dhèanamh oidhirp cho mòr airson seo a chumail a' dol?

"Bhiodhmaide a' cumail a' dol cho math 's as urrainn dhuinn gun teagamh, ach chan e an aon rud a bhiodh ann," thuirt e.

"Tha ceanglaichean gu math làidir aig Gàidheil a' bhaile mhòir ris na h-eileanan," thuirt Beth Frieden, cèile Thòmais.

"Na daoine as aithne dhòmhsa a fhuair a' Ghàidhlig bhon ghlùin, 's ann às na h-eileanan a bha am pàrantan agus bhiodh iad a' dol an sin a h-uile làithean saora, agus tha na ceanglaichean sin gu math làidir.

"Tha sin dìreach a' sealltainn nach e coimhearsnachdan fa-leth a th' anns na bailtean mòra agus na h-eileanan," thuirt i.

Atharrachadh gu Beurla

Ged a tha rabhadh làidir san leabhar nach mair a' Ghàidhlig mar chànan coimhearsnachd sna h-Eileanan gun atharrachadh mòr a dh'aithghearr, tha guthan eile ann a tha ag ràdh gu bheil seòrsaichean eile de choimhearsnachd ann a dh'fhaodadh dachaigh a thoirt don chànan san àm ri teachd - coimhearsnachdan bhiortail is eile.

Le daoine o air feadh an t-saoghail, aig a bheil eòlas air farsaingeachd de chànanan eadar-dhealaichte, am measg coimhearsnachd nas fharsainge na Gàidhlig san là an-diugh, dè ghabhas ionnsachadh bhuapasan mu shuidheachadh a' chànain?

"Nuair a bhios còignear ann a tha a' bruidhinn Gearmailtis còmhla ri chèile, agus ma thèid duine gun Ghearmailtis ann, mar as trice cha bhi iad ag atharrachadh gu Beurla," thuirt Maya Eoghan MacGriogair, a dh'ionnsaich a' Ghàidhlig na h-inbheach, agus aig a bheil comas cuideachd ann am Pòlannais, Spàinntis agus Gearmailtis.

"Chan eil e mì-mhodhail, tha iad dìreach a' bruidhinn ri chèile - bhiodh e na bu mhì-mhodhaile nan robh dùil aig an aon duine a tha a' nochdadh gum biodh a h-uile duine ag atharrachadh air an son.

"Ach tha sinn gu tur eadar-dhealaichte an seo leis a' Ghàidhlig.

"Ma tha deichnear agaibh a' bruidhinn Gàidhlig ann an àite, agus aonar aig nach eil Gàidhlig, bidh a h-uile duine ag atharrachadh gu Beurla.

"Bidh dleastanas oirnn uile an aidich sinn gu bheil staing ann - anns a' chiad dol a-mach sin an rud as cudromaiche, gun aidich sinn fiù 's.

Rabhadh mu Dheireadh

"Ach tha mi air faicinn air-loidhne gu bheil cuid de dhaoine ag ràdh gu bheil "a' Ghàidhlig ceart gu leòr, na gabhaibh dragh mu deidhinn". Tha sin gu math draghail dhòmhsa.

"Mura h-eil sinn fiù 's deònach aideachadh gu bheil staing ann...", thuirt i.

Tha cuid air dòchas a thoirt a-mach às an rannsachadh.

"Tha mi misneachail gur e seo an rabhadh mu dheireadh, agus feumaidh daoine a bhith a' putadh na teachdaireachd, agus a bhith dìreach a' dùsgadh dhaoine a bhith a' dèanamh rudeigin," thuirt Tòmas MacAilpein.

"Agus tha mi a' faicinn gu bheil e mu dheidinn barrachd air cànan, tha e mu dheidhinn coimhearsnachd san fharsaingeachd, agus beatha nas fheàrr dhan a h-uile duine," thuirt e.

"Tha mise eòlach air tòrr dhaoine a tha ag iarraidh a' Ghàidhlig ionnsachadh," thuirt Beth Frieden.

"Tha caraidean aig Maeve (an nighean) aig a bheil Gàidhlig.

"Tha dòchas fhathast ann - 's e dìreach gum feum sinne a bhith ga dhèanamh.

"'S e coimhearsnachdan fhèin, agus caraidean, agus teaghlaichean - 's e sinne a tha a' dol a dhèanamh an diofair."