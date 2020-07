Ciamar a ghabhas a' Ghàidhlig a shàbhaladh mar chànan coimhearsnachd?

Sin a-nis a' cheist an dèidh rabhadh thighinn ann an leabhar ùr mu staid na Gàidhlig sna h-Eileanan.

Tha an leabhar 'The Gaelic Crisis in the Vernacular Community' ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gum bi a' Ghàidhlig air a dhol à bith sna h-Eileanan ann an deich bliadhna eile.

A rèir an leabhair tha an ìre de Ghàidhlig cho ìosal am measg dhaoine òga is nach eil rian aice a bhith beò mar chainnt na coimhearsnachd mura tèid modail-leasachaidh gu tur ùr a chur air dòigh.

Seo Alasdair MacLeòid.