Casaid air fear a dh'fhàg sgudal gu mì-laghail sa Ghearasdan

Chaidh casaid a chur às leth duine, 36, a dh'fhàg sgudal gu mì-laghail air Slighe Meall a' Chruidh sa Ghearasdan.

Fhuair na poilis lorg air an duine, a tha a' fuireach san sgìre, às dèidh dha cuideigin fios a chur orra le clàr a' charbaid aige.

Faodar peanas £200 fhaighinn 'son sgudal fhàgail ann an àite nach bu chòir, no dh'fhaodar a dhol dhan phrìosan agus binn suas ri £40,000 fhaighinn a rèir 's dè cho dona 's a tha an sgrios.

Thuirt Isla Chaimbeul bho Phoileas Alba gu bheil dol a-mach mar seo a' dèanamh cron air bòidhchead sgìrean, agus gu bheil e a' toirt buaidh air ionmhas na coimhearsnachd leis gum feum cosgaisean a phàigheadh 'son an sgudal a thoirt air falbh.