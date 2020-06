Leasachadh an Inbhir Ùige

Image copyright Comhairle na Gàidhealtachd Image caption Bhathar toilichte mun naidheachd gu bheil 126 Àrd Sràid Inbhir Ùige a' dol ga leagail.

Thèid dà thogalach air Àrd Sràid Inbhir Ùige, a bha a' tuiteam am broinn a chèile, a' leagail 's thèid leasachadh a' dhèanamh air na làraich.

Chaidh na togalaichean air a bheil 'Dominoes' aig àireamh 30 agus 'Sloans' aig àireamh 126 air an Àrd Sràid nan teine bho chionn bhliadhnaichean.

Bidh cothrom aig muinntir a' bhaile innse dè bu chòir tachairt dha na làraich nuair a gheibh a' choimhearsnachd sealbh orra.

Tha comhairlichean ionadail air a bhith ag obair airson na togalaichean seo a' leagail agus goireasean ùra a chur nan àite.

Ionmhas

Fhuair Comhairle na Gàidhealtachd taic-airgid bho Riaghaltas na h-Alba agus 'se Caidreachas Taigheadais na Gàidhealtachd a chuireas an t-airgid gu feum airson na togalaichean a cheannach agus na làraich a' sgioblachadh.

'S ann le companaidh Argyle Properties a bha an dà thogalach agus thèid an toirt seachad gu Urras Leasachaidh Inbhir Ùige.

Seo bùth Dominoes agus e ann am fìor dhroch staid.

Thuirt an Comh Raymond Bremner gu bheil e air a bhith na amas dha fhèin agus na comhairlichean eile 'san sgìre a bhith leasachadh Àrd Shràid a bhaile.

"Chan e rud furasta a bh'ann ach, beag air bheag rinn sinn an gnothach agus tha sinn aig an ìre far an tèid na seann thogalaichean, a bhiodh aig aon àm, breagha, a nise a' leagail.

Leasachadh

"Tha mi an dòchas gum bi muintir a' bhaile toilichte le na thathas a' dèanamh agus gun tèid obair-leasachaidh air adhart" thuirt e.

Tha dùil gun tòisich an obair a dh'aithghearr 's gum bi na làraich deiseil airson ath-leasachadh aig deireadh na bliadhna.

Bidh cothrom aig a' choimhearsnachd beachdan a thoirt seachad dhan Urras a thaobh dè bu chòir a chur nan àite.