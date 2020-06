Sgeama haidhdro coimhearsnachd as motha an Alba sa Mhorbhairne

Tha an obair air tòiseachadh air an sgeama haidhdro coimhearsnachd as motha ann an Alba - ann an sgìre a' Mhorbhairne.

Thèid co-chomhairleachadh a' chumail an ceartuair air mar a bu chòir an t-airgead a thig bho'n sgeama a chuir gu feum.

Thèid tòiseachadh cuideachd air an obair gus ionad coimhearsnachd ùr a thogail ann an Loch Àlainn as dèidh mar a chaidh stad rè ùine a chuir air an sin air sgàth an lockdown.

Seo Andreas Wolff.