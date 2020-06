Rathad Rèineagadail dùinte

Image copyright Coinneach MacAscaill

Tha rathad Rèineagadail sna Hearadh dùinte an dèidh do dh'earrann dheth tuiteam air falbh san uisge trom a bh' ann oidhche Ardaoin.

Tha an rathad dùinte an dèidh ceann-rathaid Mhàruig, 's chan eil slighe eile ann.

Image copyright Coinneach MacAscaill Image caption Bha an tuil cho dona 's gun deach an rathad a' bhristeadh na chèile.

Tha luchd-obrach Comhairle nan Eilean Siar a' dèanamh measaidh air an t-suidheachadh, ach tha dùil gun toir e làithean an rathad a chàradh.

Thathas a' coimhead ri dòighean air faochadh a thoirt do mhuinntir a' bhaile, aig nach eil ceangal eile ris a' chòrr den eilean.

Aig a' cheart àm dh'innis Creagorry Motors ann am Beinn nam Fadhla cuideachd gun deach milleadh a dhèanamh air an router aca aig Stèisean Peatroil Crossroads 's mar sin tha e dùinte an dràsta.

Image copyright Katie Walker Image caption Chaidh an dealbh seo a thogail ann an Taobh a' Chaolais, Uibhist a Deas a' coimhead a' nùll a' Bharraigh

Dh'fhairich mòran sgìrean air feadh nan eilean buaidh an dealanaich le Barraigh a' clàradh dusan lasair-dealain taobh a-staigh uair a thìde.