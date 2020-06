Dùil ri co-dhùnadh air cead phort fànais

Image copyright HIE

Tha dùil ri co-dhùnadh Dihaoine mu chead dealbhachaidh airson port-fànais ann an Dùthaich MhicAoidh.

'S ann sa Mhòine - sgìre de mhòintich air a' chosta - faisg air Taobh Mhealanais, a tha an làrach.

Ged a tha oifigearan Comhairle na Gàidhealtachd a' moladh gum bu chòir cead a thoirt don phròiseact, tha 457 duine a' dol na aghaidh, le 118 duine air fios a chur air a' Chomhairle 's iad a' cur taic ris.

Tha oifigearan na Comhairle ag ràdh nach faod ach 12 rocaid a bhith air an cur suas a h-uile bliadhna às an ionad, agus dragh ann mu na thuiteas de sgudal phlastaig agus mheadailte dhan mhuir gach turas.

Cosnaidhean is Truailleadh

A rèir aithisg nan oifigearan, dh'fhàgadh 12 rocaid gun tuiteadh mu chòig tunnaichean de phlastaig dhaingnichte, agus seachd tunnaichean de dh'aloidh mheadailte dhan mhuir a h-uile bliadhna.

Dhaibhsan a th'air a shon ge-tà, tha a bhith a' leasachadh chothroman cosnaidh ann an sgìre far a bheil a leithid gu math gann, cudromach.

Thuirt Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean, (HIE) gun cumadh an t-ionad 177 duine ann an cosnadh air feadh na h-Alba ro 2024 - 139 dhiubh air Ghàidhealtachd, agus còrr air 40 ann an Dùthaich MhicAoidh fhèin.

Dh'aontaich HIE £17.3m de mhaoineachadh dhan phròiseact, mu choinneimh obair dealbhachaidh agus togail.

'S ann bho HIE fhèin a thigeadh £9.8m dhen a sin, le Ùghdarras an Dì-choimiseanaidh Niuclasaich a' cur £5m ris, agus Buidheann Fànais na RA £2.5m.

Tha Ùghdarras an Dì-choimiseanaidh Niuclasaich an-sàs mar phàirt den dleastanas a th'orra obraichean a chruthachadh an àite na chaillear nuair a dhùineas seann Ionad Niuclasach Dhùnrath ann an Gallaibh air a' cheann thall - fear de na h-àiteachan as motha a tha a' cumail cosnaidh ri daoine an ceann a tuath na Gàidhealtachd an-dràsta.