As dèidh do Riaghaltas na h-Alba innse gum fosgladh sgoiltean na dùthcha làn-ùine sa Lùnastail gun astarachadh sòisealta - ma leanas an àireamh chùisean de Chovid-19 a' crìonadh - tha sgaradh bheachd air nochdadh am measg phàrantan mun ath-cheùm. Tha cuid air an doigh. Tha feadhainn eile fhathast mì-chinnteach. Bha dùil gum biodh a' chlann sa sgoil pàirt ùine agus ag ionnsachadh bhon taigh son a chòrr dhen t-seachdainn, ach dh'atharraich sin feasgar Dimàirt.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.