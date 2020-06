Dragh mu loidhne-dealain ùr an Caol Reatha

Image copyright Craig Wallace/Geograph Image caption Bidh mòran luchd-turais a' gabhail an rathaid tro Ghleann Udal 's iad a' dol thar an aiseig

Tha muinntir Chaol Reatha san Eilean Sgitheanach a' gearain gun do dh'atharraich a' chompanaidh SSE na planaichean 'son na loidhne dealain ùire tron eilean.

Tha iad ag ràdh gun do dh'aontaich SSE ann an co-chomhairle leis a' choimhearsnachd ann an 2017 gun leanadh an loidhne ùr slighe na loidhne a th' ann an-dràsta bho Chaol Reatha tuath gu ruige faisg air Caol Àcainn.

Tha iad ag ràdh gu bheil SSE a-nise am beachd na crainn ùra a chur tro Ghleann Udal far an biodh iad ann an sealladh bhon rathad gu ruige Chaoil Reatha.

Tha seo mar phàirt den leasachadh a tha SSE airson a thoirt air an loidhne eadar Cille Chuimein agus Rubha na h-Àirde Mòire ann am Bhatarnais an ceann a tuath an Eilein Sgitheanaich, agus a-mach chun nan Eilean Siar.

An Àrainneachd

Chan eil an loidhne a th' ann an-dràsta comasach air an còrr dealain a ghiùlain bho sgeamaichean ath-nuadhachail.

"Tha tòrr cheistean againn, airson 's e àite uabhasach àlainn agus sònraichte a th' ann dhan a h-uile duine a tha a' fuireach ann an Caol Reatha," thuirt Izzy Law, a tha a' fuireach sa bhaile.

"Agus cuideachd tha ceistean againn dè bhiodh a' tachairt dhan fhearann?

"Agus bliadhnaichean ri tighinn chan ann dìreach nuair a tha iad a' cur a-steach nan crann, ach dè a' bhuaidh a bheir e air an fhearann anns na bliadhnaichean ri tighinn?

"Cuideachd, is mise tè de na sgiobairean air bòrd a' bhàt'-aiseig, agus tha sinne a' toirt tòrr dhaoine a-null airson an t-àite fhaicinn mar a tha e, agus ma tha iad a' tighinn a-null air a' bhàta 's a' faicinn nan crann-dealain suas an gleann, chan eil mi a' smaointinn gum bi e tarraingeach," thuirt i.

Tha cuideachd dragh mun bhuaidh a bheir an leasachadh air an àrainneachd.

"'S e an rud eile a tha na adhbhar mòr dhragh, 's e an fhiadh-bheatha," thuirt Sam Anstice Brown.

"Bidh daoine a' tighinn an seo gu sònraichte airson iolairean-mara fhaicinn, iolairrean-buidhe, taghain, dòbhrain.

"Tha an t-uabhas fiadh-bheatha againn an seo, agus a bhith a' cur dragh air sin ann an dòigh sam bith, saoilidh mi gum biodh sin na chùis eucorra."

Earbsa

Tha ceist ann cuideachd mun bhuaidh a bheir an obair air pròiseact choilltean, agus siostam uisge a' bhaile.

"Thar nam bliadhnaichean tha sinn air a bhith a' cur tòrr phròiseactan air chois airson craobhan a chur sa ghleann," thuirt Izzy Law.

"Agus tha an t-uisge againn cuideachd a' tighinn bho thobair, agus tha sinn dìreach a' faighneachd dè a' bhuaidh a bhiodh na crainn a' toirt air an dà rud seo.

"Chaidh tòrr obrach a chur a-steach a chur nan craobhan.

"Carson nach eil iad a' cleachdadh na h-aon shlighe a th' aca an-dràsta, agus carson a dh'fheumas iad a dhol sa ghleann againne?" thuirt i.

Tha a' phuing sin gu h-àraid a' cur dragh air muinntir an àite, agus dùil aca gun robh iad air a' chùis a rèiteach leis a' chompanaidh o chionn trì bliadhnaichean.

"Bha còmhraidhean againn ri SSE ann an 2017 mun t-slighe, agus chaidh co-dhùnadh aig an àm sin gum bu chòir dhaibh an t-slighe a th' ann a chleachdadh, a tha a' dol gu tuath," thuirt Sam Anstice Brown.

"Bha sinne den bheachd gun deach sin aontachadh.

"A-niste tha sinn air ais aig an toiseach air adhbhar air choireigin, agus bu mhath leinn gum biodh fios againn carson a tha sin.

"Chan eil sinn a' faireachdainn gun d' fhuair sinn freagairt dhìreach carson a tha sinn a' dol thairis air seo a-rithist.

"Tha gu bheil iad air an inntinn atharrachadh air buaidh a thoirt air na th' againn de dh'earbsa annta," thuirt e.

Tha dùil gum foillsich SSE planaichean nas mionaidiche toiseach na h-ath-bhliadhna.