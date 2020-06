Amas sgoiltean na h-Alba a bhith air ais làn-ùine san Lùnastal

Image copyright PA Media Image caption Bha dùil gur e measgachadh de dh'ùine san sgoil agus aig an taigh a bhiodh aig sgoilearan anns an Lùnastal

Tha Riaghaltas na h-Alba an dòchas gum bi sgoiltean air ais làn-ùine anns an Lùnastal, ma chumas cùisean den a' choròna-bhìoras a' dol sìos.

Bha sgoiltean ag ullachadh airson measgachadh de dh'obair-sgoile aig an taigh agus anns na sgoiltean fhèin, ach thuirt Rùnaire an Fhoghlaim Iain Swinney Dimàirt gu bheilear air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith cumail smachd air a' ghalar agus gur e an t-amas a-nis gum bi clann air ais san sgoil làn-ùine.

Amasan

Thuirt Mgr Swinney gu bheil ministearan a-nis ag ullachadh airson sgoiltean a bhith air ais làn-ùine nuair a thòisicheas an teirm ùr anns an Lùnastal.

Bha pàrtaidhean dùbhlanach ann am Pàrlamaid na h-Alba ag ràdh gun do rinn e 'U-turn' leis gun deach uiread de chàineadh a dhèanamh air na planaichean a bh' aca.

Bha dùbhlain aig ceannardan-sgoile a thaobh a bhith feuchainn ri dòigh a lorg 'son sgoilearan a bhith anns na togalaichean aca ach a bhith gan cumail 2m bho chèile.

Thuirt Mgr Sweeney gun deach am plana airson measgachadh de sgoilearachd aig an taigh agus ann an sgoil fhèin a chur air dòigh anns a' Chèitean nuair a bha cùisean a' coimhead gu math duilich.

Ach thuirt e gu bheil cùisean a-nis a' coimhead nas fheàrr agus gu bheil iad an dòchas nach bi feum air astarachadh-sòisealta anns na seòmraichean-teagaisg.

Foghlam

Chuir Cathraiche Comataidh Foghlaim Comhairle na Gàidhealtachd, An Comh Iain Fionnlasdan, fàilte air na planaichean, ma ghabhas an toirt gu buil gu sàbhailte.

"Tha seo a' sealltainn na bha pàrantan ag iarraidh" thuirt e.

"Tha foghlam na h-òigridh garbh fhèin cudromach, a thaobh foghlaim, slàinte inntinn agus mar tha iad gan làimhseachadh fhèin gu sòisealta a bharrachd air na h-amasan a th'aca 'son an ùine fhada" thuirt e.

Dh'fhoillsich Mgr Sweeney gun tèid £100m a bharrachd a thoirt seachad thairis air an dà bhliadhna a tha romhainn airson taic a thoirt do chloinn tilleadh dhan sgoil às dèidh a' chall a dh'fhulaing iad a thaobh foghlaim thar nam mìosan a dh'fhalbh.

Thèid £30m a chosg air coimpiutairean-uchd do 70,000 pàisde bho theaghlaichean bochda 's iomagain ann gu bheil a bhith far na sgoile air milleadh a dhèanamh air an oideachadh acasan gu h-àraidh.