Covid-19 a-rithist air neach-obrach aig Dachaigh-cùraim Home Farm

Image caption Tha NHS na Gàidhealtachd mar tha an sàs ann a bhith ruith an dachaigh-cùraim.

Chaidh coròna-bhìoras a dhearbhadh a-rithist air neach-obrach aig Dachaigh-cùraim Home Farm ann am Port Rìgh, a bha an dèidh faighinn seachad air a' ghalair a'chiad uair.

Tha sin a-rèir ball na sgìre ann am Pàrlamaid Westminster, Iain Blackford 's e ag ràdh gun deach dà dheuchainn a dhèanamh air an neach 's cha robh an galair orra, ach air an treas deuchainn - chaidh dearbhadh gun robh coròna-bhìoras orra.

Chaochail deichnear den luchd-còmhnaidh aig Home Farm le Covid-19 agus b'fheudar do NHS na Gàidhealtachd cuideachadh a thoirt dhan a' chompanaidh HC-One dham buin an dachaigh.

Taic

Tha èisteachd laghail a' dol fhathast a thaobh am bu chòir cead a bhith a'ruith na dachaigh fhàgail aig HC-One.

Thuirt Mgr Blackford gun robh e a' faireachdainn gun robh e cudromach gum biodh fios aig a' phobail mun a seo, ach tha e a' gabhail ris gu bheil obair a' dol airson smachd a chumail air a' ghalair taobh a-staigh Home Farm.

"Tha mi cinnteach gum bi a' choimhearsnachd airson an làn-thaic a thoirt dhan an luchd-còmhnaidh, na teaghlaichean aca, agus an luchd-obrach aig àm a th'air a bhith fìor dhuilich" thuirt e.

Chaidh dearbhadh an toiseach gun robh an galair a' sgapadh aig Home Farm aig deireadh a' Ghiblein.

Cùram

Air a' mhìos 'sa chaidh, dh'iarr Luchd-Sgrùdaidh a' Chùraim air Siorram cead a thoirt bho HC-One a bhith ruith na dachaigh.

Bha seo às dèidh dhaibh tadhal air an dachaigh gun fhiosta 's bha iomagain orra mun ìre de chùram a bha an luchd-còmhnaidh a' faighinn.

Ach an àite a bhith a' toirt a chead bhuapa, chaidh iarraidh orra co-obrachadh le NHS na Gàidhealtachd.

Tha luchd-obrach an NHS air a bhith an-sàs bhon uairsin ann a bhith ruith na dachaigh agus tha piseach air tighinn air an ìre de chùram.

Tha sinn a' feitheamh dearbhadh bho HC-One mun neach-obrach.