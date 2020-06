Image copyright Peter Bond / Geograph

Tha obair a' tòiseachadh air sgeama ùr haidro anns a' Mhorbhairne.

'S e Companaidh Leasachaidh Coimhearsnachd na Morbhairne air a th' air cùl na pròiseict luach £6.5m.

Dhearbh iad an t-seachdain seo gu bheil an t-ionmhas air fad a bha a dhìth orra a-nise aca.

Tha dùil gum bi an leasachadh air Àbhainn Barr comasach air 1.6MW de dhealan a chruthachadh.

Buannachd

Cumaidh sinn dealan ri timcheall air 1,000 dachaigh gach bliadhna.

Thathas an dùil gum bi an obair deiseil san Lùnastal an ath-bhliadhna.

Thuirt Companaidh Leasachaidh Coimhearsnachd na Morbhairne gun tèid prothaidean sam bith a thig às an leasachadh a chur air ais dhan choimhearsnachd.

Dh'innis iad gun deach ceumanan a ghabhail gus am bi an obair-togail a' dol air adhart taobh a-staigh riaghailtean a' Choròna-bhìorais.