Faochadh do dhaoine às dèidh mìosan a-staigh

Fhuair mòran faochadh aig deireadh na seachdainn agus na riaghailtean airson daoine a tha air a bhith fuireach a-staigh air sgàth adhbharan slàinte sònraichte gan lagachadh ann an Alba.

Tha cead aca a-nis eacarsaich a dhèanamh a-muigh agus coinneachadh ri beagan dhaoine bho dhachaighean eile.

Ged 's e ceum mòr a th'ann an seo do dhaoine a th' air a bhith a-staigh fad còrr is trì miosan, tha eagal ann fhathast mun choròna-bhioras.

Seo Fionnlagh Cunniffe.