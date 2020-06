Thòisich cuid de riaghailtean ùra ann an Alba an-diugh co-cheangailte ris an dàrna ìre den t-slighe a-mach às an lockdown.

Am measg nan atharrachaidhean, faodaidh eaglaisean agus fiaclairean fosgladh a-rithist, ach le bacaidhean ann fhathast.

Agus feumaidh daoine còmhdach aghaidh a bhith orra ma tha iad a' siubhal air còmhdhail phoblach.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacIllinnein.