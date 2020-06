Fear a bhàsaich an Inbhir Ùige air ainmeachadh

Image copyright Poileas Alba

Chaidh fear a bhàsaich às dèidh tachartas ann an taigh air Sràid Barrogill an Inbhir Ùige ainmeachadh mar Tòmas McTeir, aois 50.

Thuirt teaghlach Mhgr McTeir gun robh gaol mòr air mar athair agus bràthair 's gum bi iondrainn mòr air.

Bhàsaich Mgr McTeir ann an Ospadal an Rathaig Mhòir Dimàirt 16mh Ògmhìos às dèidh an tachartais Disathairne 13mh Ògmhìos.

Nochd fireannach aois 60 ann an Cùirt an t-Siorram an Inbhir Nis Diardaoin 'sa chaidh ann an co-cheangal leis a' bhàs.