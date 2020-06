Adhartas dha eaglaisean

Tha cuid de dh'eaglaisean air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan am measg na tha a' fosgladh gu ìre Diluain is faochadh a' tighinn air feadhainn de riaghailtean a' Choròna-bhìorais.

Tha cead aig eaglaisean na dorsan aca fhosgladh airson daoine a tha 'son ùrnaigh leotha fhèin.

Faodaidh cuideachd tìodhlachaidhean a dhol air adhart ach le riaghailtean teann is le àireamh bheag do dhaoine - air a stèidheachadh ro-làimhe - is astarachadh sòisealta.

Thuirt Riaghaltas na h-Alba ge-tà, nach bu chòir fhathast sa chumantas ach teaghlaichean a bhith an làthair aig tìodhlachaidhean.

Thuirt Eaglais na h-Alba gur dòcha nach bi e comasach na ceumanan ùra a chur an sàs ach ann an cuid de dh'àiteachan, ach gu bheil iad a' cur fàilte air adhartas.

Sàbhailteachd

Thuirt iad gum bi e an urra ri daoine fa leth a bheil iad 'son tilleadh gu togalaichean eaglaise aig an ìre seo, ach gu bheil iad mothachail gu bheil na togalaichean glè chudromach do chuid is gum bi iad 'son ùine a chur seachad annta far a bheil sin sàbhailte.

Tha iad air stiùireadh a sgaoileadh.

Thuirt an Eaglais Shaor nach eil dùil aca na togalaichean aca fhosgladh aig an ìre seo.

Dh'innis iad ge-tà, gu bheil faochadh anns na riaghailtean a thaobh daoine a bhith a' cruinneachadh a' ciallachadh gun urrainn dhaibh an obair aca a leudachadh gu ìre.

Gheibhear stiùireadh bhuapa an seo.

Ionndrainn

Dh'innis Alasdair MacEachain bhon Eaglais Chaitligich anns na h-Eileanan an Iar gur e faochadh a th' anns an t-suidheachadh ùr, fiù 's ged a tha riaghailtean teann gu bhith ann.

"Tha mi a' smaointinn gur e seo (tìodhlachaidhean) an rud a bu mhotha a bha daoine ag ionndrainn", thuirt Mgr MacEachain.

"Ma dh'faodas mi bruidhinn às leth na h-Eaglaise Caitligiche far a bheil an tìodhlachadh gu ìre mhòir air a stèidheachadh timcheall air aifreann an tìodhlachaidh - sin am pàirt as cudromaiche.

"Bidh ùrnaighean sa chladh ach 's e an aifreann a' chiad rud agus 's ann a-staigh san eaglais a dh'fheumas sin a bhith.

"Sin an rud a bha daoine ag ionndrainn", thuirt e.

Dùbhlan

Ann an litir fhosgailte, chuir ceannardan bho ghrunn eaglaisean fàilte air na gluasadan ùra 's iad ag ràdh gun do rinn an lockdown dùbhlan mòr dhaibh.

Thuirt iad gu bheil fadachd air daoine tighinn còmhla ann an eaglaisean às ùr nuair a bhios e sàbhailte dhaibh, ach gu bheil iad cuideachd mothachail gu bheil an suidheachadh a th' ann air sealltainn mar a ghabhas teicneolas a chur gu feum ann an obair eaglaisean.

Tha eaglaisean thall 's a bhos air a bhith a' cumail sheirbheisean bhiortail tro staing a' Choròna-bhìorais.

'S e puing a tha sin air an do thog Easbaig Mhoireibh, Rois is Cromba, An t-Urr. Mark Strange bho Eaglais Easbaigeach na h-Alba.

Thuirt e nach bi cuid fhathast a' faireachdainn cofhurtail gu leòr 'son a dhol air ais dhan eaglais is gu bheil seirbheisean air loidhne mar sin glè chudromach.

Feum

"Smaoinich air seann daoine is feadhainn eile a tha ann an cunnart nas motha bhon bhìoras. Bhiodh e cearr a bhith a' sguir sheirbheisean air loidhne gus am bi e comasach dhan h-uile duine a dhol air ais dhan eaglais", thuirt an t-Urr. Strange.

"Tha cuideachd feadhainn is tha e doirbh dhaibh a dhol dhan eaglais, ach tha e a' còrdadh riutha gu mòr coimhead air seirbheisean digiteach.

"Tha fios againn a-nise gun urrainn dhuinn seo a dhèanamh. Cha leig a leas duine a bhith a-staigh san dorchadas nuair a tha e comasach dhuinn solas teachdaireachd Ìosa a thoirt thuca air loidhne.

"Feumaidh sinn cumail a' dol", thuirt e.

Bidh cead ann bainnsean a chumail - a-muigh is gun mòran an làthair - bho Dhiluain an 29mh den Ògmhìos.